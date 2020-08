Il Siviglia si conferma infallibile nelle finali europee. L’Inter di Antonio Conte mastica invece amaro. L’Europa League prende la via della Spagna, ancora una volta. Per gli andalusi - vittoriosi 3-2 nella bolla di Colonia - si tratta del sesto successo in altrettanti ultimi atti dal 2005 in avanti. A 22 anni di distanza dalla Coppa UEFA griffata Ronaldo (il Fenomeno) e a 10 dal trionfo in Champions League i nerazzurri chiudono la stagione a mani vuote.