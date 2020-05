«Era prevedibile, purtroppo». Michele Campana mastica amaro. Raggiungiamo il direttore generale del Football Club Lugano sulla via del ritorno, per catturare gli umori e le sensazioni di un’assemblea – voti alla mano – a senso unico. La Swiss Football League, compatta, vuole portare a termine la stagione 2019-20. Interrotta dal solito guastafeste: il coronavirus. L’appuntamento è per fine giugno. Allo stesso tempo, dice no ad un possibile, futuro allargamento della Super. «I club meglio rappresentati in comitato erano troppo forti» prosegue il dirigente bianconero. «Il comitato, dal canto suo, ha tirato dritto. Si è parlato, anche a mezzo stampa, di solidarietà. Ma, di fatto, si è creata una spaccatura fra i grossi club e quelli, come noi, che dovranno ricominciare e, soprattutto, sperare di...