Calcio

Dopo Mattia Bottani anche il portiere bianconero Sebastian Osigwe è risultato positivo al coronavirus - Ordinata la quarantena per altri sei giocatori, ai quali il medico cantonale permetterà di allenarsi in regime di bolla sanitaria - Il team doctor Marco Marano: «Un esempio da considerare anche in altri cantoni, dove forse non c’è la sensibilità di Merlani»