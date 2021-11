Sommer croce e delizia, Okafor merita gli applausi

Sommer 4 Al 22’, quando compie un miracolo su Barella, si guadagna la santificazione. Purtroppo il gol di Di Lorenzo, e la sua uscita inguardabile, si traducono nell’immediata scomunica. Si fa in parte perdonare su Insigne e ipnotizzando Jorginho.

Widmer 5 La sua è una grande partita, sia a livello difensivo sia in termini di spinta. E la rete, per un attimo, sembra una scia che porta in Qatar.