Sommer 5,5 Di nuovo una prestazione eroica. Tiene in vita la squadra durante dei supplementari giocati in trincea. E anche ai rigori insinua il dubbio negli spagnoli.

Elvedi 5 Nico si conferma difensore affidabilissimo. Va raramente in affanno, nonostante la pressione vieppiù asfissiante della Roja.

Akanji 5 Mezzo punto in meno per il rigore calciato male. Ma se la Svizzera arriva a giocarsela dal dischetto è perché lui fa una partita magistrale.

Zakaria 4 La deviazione da cui nasce il vantaggio spagnolo sembra un brutto scherzo del destino. Per il resto qualche buon recupero e non poco affanno.

Freuler 4,5 Il rosso diretto è una sentenza severa, ingiusta anche, che avrebbe meritato l’appello del VAR. In precedenza tanta corsa e l’assist al bacio che manda in gol Shaqiri.

Zuber 4 Meno esuberante del solito. Anche se nella ripresa mostra un pizzico di coraggio in più.

Shaqiri 5 Nel primo tempo non sa bene se attaccare o badare a Busquets. Dopo la pausa manda tutti al diavolo e sale in cattedra, trascinando la squadra verso il meritato pareggio.

Seferovic 3,5 Partita complicata. Tocca pochi palloni e non si crea mezza occasione.

Vargas 4 Peccato. Il suo rigore è inguardabile, a differenza del contributo che riesce a fornire entrando già nel primo tempo. Per dire: il pareggio elvetico nasce da una sua invenzione.

Gavranovic 4,5 Freddo dal dischetto. L’unico, tra i rossocrociati. In precedenza, con la Svizzera in 10, non può fare altro che sacrificarsi.