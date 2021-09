La Svizzera ha fermato i campioni d’Europa dell’Italia. Nella rincorsa ai Mondiali del 2022, e in occasione della prima gara ufficiale del neocommissario tecnico Murat Yakin, i rossocrociati hanno imposto lo zero a zero agli Azzurri. Al St. Jakob è stato di nuovo Yann Sommer a vestire i panni dell’eroe. Parando, in particolare, un rigore a Jorginho a inizio ripresa. La determinazione degli elvetici, mai veramente pericolosi, ha fatto il resto.

La cronaca del match

Più che un 4-3-2-1, la squadra di Yakin si è mossa seguendo i dettami del 4-1-4.1. Con la sorpresa Fabian Frei in cabina di regia e ai lati Zuber e Steffen. L’Italia non si è impressionata e, dopo quindici minuti di studio, ha iniziato a dettare con insistenza le operazioni. E, piano piano, a spingere la Svizzera verso Sommer. Logica, al 20’ è maturata la prima occasione del match. Un’occasionissima, invero, per Berardi. Con i rossocrociati sbilanciati a seguito di un corner a favore, Locatelli ha apparecchiato per il vecchio compagno del Sassuolo un intimo tête à tête con il portiere elvetico. Bravo, bravissimo a ipnotizzare l’italiano e a tenere il risultato sullo zero a zero. La formazione di Mancini, comunque, non ha smesso di cercare il vantaggio. Dapprima con Immobile, innescato da uno splendido fendente di Barella dalla destra ma anticipato sul più bello da un’uscita bassa di Sommer. Poi è stato Insigne, tra il 34’ e il 36’, a costruirsi due buone chance: fuori il destro a giro dal limite e debole il tocco sotto porta su suggerimento di Berardi. E la Svizzera? Ha faticato a trovarsi e a trovare i giusti spazi per impensierire la retroguardia avversaria. Complice, va detto, anche delle qualità individuali obiettivamente inferiori agli sfidanti. Un paio di ripartenze interessanti, non a caso, sono state sfruttate così così. Seferovic e compagni, hanno ad ogni modo avuto il merito di non abbassare la testa. Crescendo soprattutto nel finale di tempo. A far vibrare il St. Jakob al 42’ è così stato Akanji, la cui incornata sugli sviluppi di una punizione dalla tre-quarti è finita a lato di un soffio. Di Insigne, sempre su calcio da fermo defilato, l’ultima occasione dei primi 45 minuti: Sommer, ancora una volta, si è però dimostrato attento.

Ci vogliono sette minuti, nella ripresa, per infiammare la sfida. Purtroppo, a compiere un errore clamoroso è Rodriguez, preferendo giocare una palla che Sommer aspettava solo di fare sua e, in questo modo, permettendo a Berardi di sfidarlo nell’uno contro uno. Il risultato? Fallo da rigore ingenuo quanto la sfera persa e Jorginho - lo specialista azzurro - sul dischetto degli 11 metri. Come nella finalissima di Euro 2020, contro l’Inghilterra, il centrocampista del Chelsea ha tuttavia mancato l’obiettivo. O meglio, Sommer è stato magistrale nel attendere sino all’ultimo e non abboccare alla mossa del saltello. Eroe ieri, eroe oggi: l’estremo difensore elvetico ha tenuto a galla i suoi. Per dare ulteriore slancio alla squadra, Yakin ha quindi inserito forze fresche, togliendo il balbettante Rodriguez per Garcia, e gettando altresì nella mischia Zakaria e Vargas al posto di Sow e Zuber. A flirtare maggiormente con la rete, è però stata ancora l’Italia. Un nuovo brivido, nel dettaglio, la Svizzera lo ha corso al 72’, quando - lanciato in profondità da Locatelli - Insigne ha chiamato Sommer a un altro difficile intervento. La Svizzera ha vacillato ma non si è arresa. Anzi, spinta dal pubblico di casa ha provato ad affacciarsi dalle parti di Donnarumma. Con le palle ferme, soprattutto, e un misto tra incoscienza e coraggio. A immagine di un Aebischer indemoniato. All’84’ Zakaria ha quindi spaventato, e di brutto, l’Italia: Donnarumma non si è però fatto sorprendere sul primo palo, salvandosi in angolo. Nel finale, con le squadre sbilanciate, l’occasione per il colpaccio è invece capitata a Vargas, incartatosi su un pallone interessantissimo. È stata l’ultima azione pericolosa, prima degli applausi convinti riservati alla Nazionale di Murat Yakin.

IL TABELLINO

Svizzera 0

Italia 0

0-0

Spettatori: 31.500 (tutto esaurito).

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna).

Svizzera: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez (62’ Garcia); Frei, Aebischer, Sow (62’ Zakaria); Steffen (71’ Fassnacht), Zuber (62’ Vargas); Seferovic (85’ Zeqiri).

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Jorginho, Barella (89’ Pessina), Locatelli (77’ Verratti); Berardi (59’ Chiesa), Insigne (89’ Raspadori), Immobile (59’ Zaniolo).

Ammoniti: 6’ Sow, 41’ Chiellini, 59’ Aebischer, 69’ Elvedi, 82’ Frei.

Note: Svizzera senza Xhaka (coronavirus), Freuler (squalificato), Shaqiri, Embolo (indisponibili), Mbabu, Gavranovic e Cömert (infortunati). Al 52’ Sommer para un rigore a Jorginho.

