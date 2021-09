La faccia corrucciata di Roberto Mancini rispecchia le sue parole al termine della sfida: «La partita è stata dominata dall’Italia. Poi è chiaro: se hai sei-sette occasioni e non le sfrutti, rischi pure di perdere. Avremmo dovuto essere più precisi e cinici». In campo svizzero Yann Sommer sprizza gioia da tutti i pori: «Sono molto, molto contento per il punto conquistato. Sapevamo che contro l’Italia avremmo dovuto sopravvivere alle fasi di pressione. L’abbiamo fatto bene e devo fare i complimenti alla squadra. Il rigore? Cerco sempre di essere calmo, per fare in modo che l’avversario non si senta a suo agio. Mi preparo analizzando i rigoristi. Contro Jorginho ho cercato di restare fermo il più a lungo possibile, in modo che non potesse scegliere l’angolo. Mercoledì contro l’Irlanda del Nord sarà una partita completamente diversa, ma dobbiamo essere positivi». La chiosa finale spetta al nostro ct, Murat Yakin: «Abbiamo saputo trovare delle soluzioni contro un avversario di grande caratura. Le statistiche mostrano che non siamo stati dominati così nettamente. Abbiamo guadagnato il loro rispetto».