Calcio

In Bundesliga si pensa ai playoff, ma anche il massimo campionato svizzero non può permettersi di restare fermo - I club, non a caso, stanno intensificando i lavori per modificare il formato del torneo e portare da dieci a dodici le squadre al via - Michele Campana: «Puntiamo a votare la riforma a maggio, alla competizione serve più incertezza e drammaticità sportiva»