Thun e Sion si preparano allo spareggio. Giovedì è in programma l’andata, in casa della seconda forza di Challenge League. Domenica le squadre saranno invece di scena al Tourbillon. Ma se non fosse così? Se, cioè, il coronavirus sorprendesse uno dei due club impedendo alla gara di ritorno di tenersi regolarmente? La Swiss Football League ha preparato un piano d’emergenza. Che prevede dei rigori anticipati. Sì, proprio così. Qualora la gara d’andata dovesse finire in pareggio, bernesi e vallesani si sfideranno dal dischetto al termine dei 90 minuti. L’esito di questi rigori si rivelerebbe quindi decisivo qualora, appunto, la partita di ritorno non potesse avere luogo. Tra le altre regole varate ad hoc dall’assemblea della SFL, figura anche il «valore» delle reti in trasferta. Queste non conteranno più doppio. In caso di una vittoria per parte, a salvarsi, va da sé, sarà la compagine in grado di realizzare più reti.