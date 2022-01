Stelle di un altro firmamento

L’ultimo a interrogarsi, e a interrogarci, è stato Brunori Sas. «Pole la donna d’oggi permettersi di pareggià con l’omo? Sì! No! S’apra il dibattito!». La prima traccia di Cheap!, intitolata a Yoko Ono e svelata da pochi giorni, si apre così. Con la consueta, tagliente ironia del cantautore italiano. E, appunto, un quesito attuale. Urgente, anche. Al quale il mondo dello sport non può sfuggire. A Barcellona qualcosa si sta muovendo. Un segnale. Forte. O forse solo un fumogeno, confuso per qualcosa di più solido e sovversivo. Il 30 marzo andrà in scena il Clasico femminile tra Barça e Real Madrid, valido per i quarti di finale della Women’s Champions League. Ebbene, si giocherà al Camp Nou, come minimo davanti a 70.000 spettatori. Magari 85.000, addirittura 99.000 se il Governo catalano dovesse...