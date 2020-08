Euro 2020 sarebbe stata l‘occasione per ritirarsi con un ultimo highlight. Ma non è stato possibile. E così, Stephan Lichtsteiner ha detto basta dopo 108 presenze nella nazionale svizzera e una carriera da sogno a livello di club. Dopo un‘accurata riflessione, Lichtsteiner ha deciso di terminare la propria carriera da professionista dopo 17 anni con oltre 620 partite disputate e 30 reti messe a segno. «La durata della carriera di un calciatore è limitata» ha spiegato. «Ho potuto giocare fino a 36 anni ad alti livelli. Ora è arrivato il momento di intraprendere una nuova strada. È stato un bel periodo e mi sono divertito molto». Con la Nazionale svizzera Lichtsteiner ha disputato come terzino destro tutte e cinque le fasi finali dei grandi tornei: ha disputato come titolare l’Europeo 2008 sotto Köbi Kuhn così come i Mondiali 2010 e 2014 con Ottmar Hitzfeld. Sotto Vladimir Petkovic è stato capitano a Euro 2016 e nel Mondiale 2018. «Ogni torneo è stato un evento incredibile. Sempre da pelle d‘oca. Peccato soltanto che nelle ultime tre fasi finali, che si sono disputate ad alti livelli, abbiamo mancato i quarti di finale per pochissimo».