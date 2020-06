Spiacevole incidente prima dell’inizio della partita tra Burnley e Manchester City di ieri sera, vinta dai «Citizens» per 5-0, quando un aereo ha sorvolato l’Ethiad Stadium con uno striscione che recitava: «White Lives Matter Burnley», ossia «Le vite dei bianchi contano Burnely» in contrapposizione con il movimento mondiale «Black Lives Matter» . Il fatto si è verificato proprio nel momento in cui le due squadre si erano inginocchiate in campo in segno di solidarietà alla campagna avviata dopo la morte di George Floyd a Minneapolis.

La società del Burnley ha preso le distanze dall’accaduto diffondendo una nota in cui «condanna fermamente l’accaduto» e chiarisce di essere «totalmente estraneo». «Desideriamo chiarire che i responsabili non sono i benvenuti a Turf Moor. Questo, in nessun modo, rappresenta ciò che Burnley Football Club rappresenta e collaboreremo pienamente con le autorità per identificare i responsabili e emettere divieti a vita - recita il comunicato del Burnley -. Il club ha una reputazione orgogliosa di lavorare con tutti i sessi, le religioni e le fedi attraverso il suo premiato programma comunitario e si oppone al razzismo di qualsiasi tipo. Siamo pienamente dietro l’iniziativa Black Lives Matter della Premier League e, in linea con tutte le altre partite della Premier League intraprese dal riavvio del progetto, i nostri giocatori e il nostro staff di calcio si sono messi in ginocchio al calcio d’inizio contro il Manchester City. Ci scusiamo senza riserve con la Premier League, con il Manchester City e con tutti coloro che contribuiscono a promuovere Black Lives Matter».