La Svizzera non è stanca di viaggiare. No, nemmeno dopo gli oltre 11.000 chilometri percorsi in questo Europeo. Nessuna squadra si è spostata tanto. Men che meno la Spagna, capolinea o nuovo scalo del nostro torneo. A San Pietroburgo, questa sera, c’è in palio un altro volo. La destinazione? Wembley, Londra. E in allegato la gloria. Dopo aver rispedito a casa i campioni del mondo, la Nazionale proverà a far sbandare un’altra celebrità del calcio continentale. Ovvio che non siamo i favoriti contro gli spagnoli. Per quanto storico ed entusiasmante, l’accesso ai quarti di finale non significa ancora tanto. Tradotto: servirà un’altra partitona. «Tranquilli, siamo ancora affamati» assicura al proposito Vladimir Petkovic. Il commissario tecnico dei rossocrociati non vuole sentire parlare di appagamento...