È un Lugano da parte alta della classifica. Lo suggerisce il campo. Lo certificano i numeri. Preziosi indicatori alla seconda pausa stagionale dedicata alle nazionali. Un «break» al quale la squadra di Mattia Croci-Torti giunge con entusiasmo. E, di riflesso, grande serenità. La vittoria di sabato sera contro il Losanna - la seconda consecutiva e della nuova gestione tecnica - ha proiettato i ticinesi a quota 14 punti. Tanti, sì, a maggior ragione considerate le turbolenze estive. Un record da quando il club è in Super League? No, questo no. Perché Maurizio Jacobacci, dopo otto turni di campionato, era riuscito a fare anche meglio. Issando provvisoriamente il Lugano al secondo posto, forte di 16 punti. Correva l’autunno del 2020 e quella compagine aveva capito in poco tempo come fare fortuna....