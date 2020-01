Giappone. Sarà questa la destinazione di Carlos Antonio de Souza Junior, detto anche Carlinhos Junior, ormai ex giocatore del FC Lugano. Il club con cui le trattative sono molto avanzate e al cui passaggio mancano solo i dettagli, è il Shimizu S-Pulse che milita nella massima categoria e che attualmente occupa la 12. posizione in un campionato di 18 squadre. Lunedì pomeriggio il 25.enne brasiliano ha voluto ufficializzare con un incontro con la stampa la sua partenza da Lugano, società che lascia con il cuore gonfio di tristezza e, nel contempo, di gratitudine. «Vado via, ma ora sono un Junior diverso da quello che era arrivato in Svizzera tre anni fa. Ho vissuto attimi importanti per la mia carriera e come uomo. Per questa maglia ho fatto sacrifici ed è stata la mia prima esperienza all’estero, lontano dalla mia famiglia e dal mio Paese. Tuttavia mi sento anche felice, poiché è una scelta che ho ponderato attentamente e che faccio per il mio futuro professionale. Voglio bene al Lugano, voglio bene alla città, ma era tempo di cambiare».

Pareri contrastanti

Di diverso avviso il presidente Angelo Renzetti che, in pratica, si è trovato di fronte a un punto di non ritorno: «Junior ci ha messo davanti a una “scelta” imposta, obbligata. Per noi si tratta di una perdita di carattere tecnico, in considerazione dei nostri obiettivi per quanto riguarda il girone di ritorno, e in particolare di un danno economico non indifferente, visto che siamo stati costretti ad accettare una cifra che è al di sotto delle nostre aspettative. Ciò che prenderemo è ridicolo». Il patron bianconero sottolinea anche come l’addio dell’attaccante carioca sia «una perdita a livello pratico e psicologico. Lo spogliatoio lentamente si vede privato di figure importanti: è partito Vécsei, ora se ne va Junior. Queste partenze alleggeriscono un gruppo che intendeva disputare una seconda parte di stagione considerabile, facendo quelle belle rimonte a cui siamo abituati. Dovremo scordarcele e, anzi, fare attenzione: punteremo su resilienza ed equilibrio. Siamo tornati sul mercato per cercare una punta; abbiamo due o tre opzioni sul tavolo».

La commozione del pres

Poi, il numero uno bianconero abbassa lo sguardo e la voce si fa titubante: «La partenza di Junior inizialmente mi ha fatto molto arrabbiare, ma ho capito che la ragione deve prevalere sul sentimento e che avrei dovuto fare di necessità virtù». E commosso aggiunge: «Una cosa è chiara, non posso gettare via ciò che è stato fatto con questo ragazzo e il rapporto che si è creato tra di noi». «A Lugano lascio un pezzo del mio cuore e i tifosi questo lo sanno» dice Junior con gli occhi lucidi. «Molte volte ho avuto nostalgia della mia famiglia e del Brasile e anche grazie a loro ho trovato la motivazione per andare avanti e lavorare. Ora è giunto il momento di voltare ancora pagina. Perché il Giappone? Quando ero piccolo ho fatto una lista di club dove avrei voluto giocare, e lui c’era. Puntavo alle grandi squadre, è arrivata una buona. Sono contento così. Inoltre, sono uno a cui piace il cambiamento di cultura e dopo la Svizzera e l’Europa ci saranno il Giappone e l’Asia».

