Serviva il giusto atteggiamento dal fischio d’inizio. E la risposta del Lugano, in questi termini, è stata importante. Già dopo 3 minuti i bianconeri sono passati in vantaggio. Grazie alla prima rete stagionale di Joaquín Ardaiz. La scommessa di giornata di mister Jacobacci, subito vincente. L’uruguaiano ha sfruttato alla perfezione una conclusione vagante di Guerrero, facendo sedere l’avversario e freddando Büchel con un preciso sinistro. I ticinesi, ben messi in campo e convincenti sul piano del palleggio, hanno sbandato solo in un paio di occasioni da lì alla pausa. Complici alcune uscite infelici di Baumann su traversoni in arrivo dagli esterni del Vaduz e al 35’, quando Djokic ha impegnato lo stesso portiere bianconero con un sinistro a giro insidioso. In quel momento il risultato recitava però già 2-0. Sì, perché Ardaiz - scatenato - ha concesso il bis al 24’. Per altro dopo un’azione corale magistrale del Lugano: Custodio ha premiato la corsa di Lavanchy con un filtrante millimetrico, e Numa ha trovato al centro dell’area l’autore del 2-0, ancora chirurgico col suo sinistro in corsa. Un doppio vantaggio, questo, che a metà gara ha premiato la squadra dalle qualità e dallo spirito migliori.