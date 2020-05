Il destino della stagione 2019-20 del campionato svizzero si deciderà il 29 maggio. Il comitato della Swiss Football League ha infatti deciso di rinviare a fine mese ogni decisione definitiva circa la ripresa o meno della Super e della Challenge League. Saranno i 20 club interessati, in occasione di un’assemblea generale straordinaria, a esprimersi a favore o contro il ritorno in campo. Nel frattempo, come già comunicato alla luce degli allentamenti decisi dal Consiglio federale, lunedì potranno riprendere normalmente gli allenamenti. A cambiare sarà però l’eventuale data della ripartenza del campionato a porte chiuse. Non più il 9 giugno, come inizialmente previsto, ma il weekend del 19-21 giugno. E ciò per permettere alle squadre di godere di sufficiente tempo per prepararsi alla competizione. Una modifica, questa che ha spinto il FC Lugano a posticipare di qualche giorno il raduno: i bianconeri si ritroveranno a Cornaredo lunedì 18 maggio.