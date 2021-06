Una certezza, perlomeno, c’è: la Svizzera ha chiuso il gruppo A al terzo posto. Qui, però, cominciano i problemi. O meglio i calcoli. Perché agli ottavi andranno soltanto (si fa per dire) quattro terze classificate su sei. Per capire se figureranno fra le migliori, quindi, gli elvetici dovranno aspettare i risultati degli altri gruppi. Per qualificarsi, ad ogni modo, dovranno verificarsi almeno due delle seguenti condizioni: