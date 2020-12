(Aggiornato alle 20.15) Inserita in seconda fascia, complice un 2020 deficitario in termini di risultati, la Svizzera affrontava questo sorteggio per le qualificazioni a Qatar 2022 con un certo timore. Della serie: e se finissimo in un girone assieme ad una grande del calcio europeo? E ancora: se dalla terza fascia pescassimo un avversario scomodo? L’urna, finalmente, ha parlato. E ha detto che i rossocrociati dovranno vedersela con l’Italia, proprio come ad Euro 2020, e poi con Irlanda del Nord, avversaria nello spareggio per Russia 2018, Bulgaria e Lituania. Un gruppo C sicuramente affascinante, considerando la presenza degli Azzurri. La mente, va da sé, corre subito indietro al 1993 e al successo di Berna firmato Marc Hottiger.

Soddisfatto del sorteggio il direttore delle squadre nazionali elvetiche, Pierluigi Tami: «Gruppo difficile? Tutti i gruppi lo sono, alla fine bisogna giocare per qualificarsi. Certo, avremmo preferito finire in un girone a sei squadre ma ci accontentiamo di uno da cinque. Si tratta di un gruppo interessante, pieno di squadre che stanno migliorando il loro livello. Penso ovviamente all’Italia. Squadre che conosciamo e di cui è bene diffidare, ad esempio la Bulgaria». Dal canto suo, il commissario tecnico Vladimir Petkovic non vede l’ora di affrontare l’Italia: «È bello sapere che sfideremo gli Azzurri tre volte fra Europei e qualificazioni. Si tratta di un buon vicino, come si suol dire. L’Italia è una squadra sanguigna, specchio di un Paese che vive e respira calcio in ogni momento della giornata, per strada come alla televisione. La formazione di Roberto Mancini è migliorata parecchio, come noi del resto». L’allenatore italiano Roberto Mancini, dal canto suo, spende parole al miele per i rossocrociati: «La Svizzera era una delle squadre migliori nella seconda urna, sarebbe potuta essere testa di serie. L’unico vantaggio è che sono vicini: sarà un viaggio corto». Un viaggio corto ma non privo di insidie, insomma.