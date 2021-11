La Svizzera perde un pezzo dopo l’altro. Pazzesco. Proprio mentre i rossocrociati erano alle prese con il primo allenamento pubblico a Cornaredo, dall’ASF è arrivata un’altra brutta notizia. Per le sfide contro Italia e Bulgaria, non ci sarà nemmeno Steven Zuber. L’esterno dell’AEK Atene ha dovuto alzare bandiera bianca dopo i controlli medici svolti in giornata. E, lo ricordiamo, è solo l’ultimo di una lunga serie. Negli scorsi giorni Murat Yakin ha infatti perso Embolo, Elvedi, Fassnacht e Kobel. Oltre agli assenti già preventivati, Xhaka e Seferovic. A breve verrà annunciato un sostituto.