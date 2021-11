È successo davvero. Scordatevi le prossime vacanze estive. O, se del caso, accorciatele allo stretto necessario. Tra dodici mesi, si vola al caldo. In Qatar. Sì, al Mondiale ci andiamo noi. La festa è solo nostra, mentre ai campioni d’Europa, ai favoritissimi azzurri, toccheranno ancora gli spareggi. Con i loro spigoli e il loro fantasmi. Che poi, a dirla tutta, chi se ne frega. Se è vero che la qualificazione a discapito dell’Italia rende il tutto più bello e, in modo un po’ sciovinistico, suggerisce concetti quali la vendetta, decisamente più appagante e godibile è la sostanza. Che, dopo il 4-0 rifilato stasera alla Bulgaria e il misero pareggio dei nostri concorrenti in Irlanda del Nord, può essere definita in tanti modi. Un sogno. Il giusto premio. La conferma di una selezione di spessore...