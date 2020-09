Duecentonovanta giorni. Tanto è passato dall’ultima partita della Svizzera. A Leopoli, in Ucraina, i rossocrociati hanno finalmente effettuato il loro ritorno in campo. Un ritorno sfortunato, quantomeno a livello di risultato visto che i padroni di casa si sono imposti per 2-1. L’esordio in Nations League è dunque amaro per i nostri, che tuttavia non hanno sfigurato.

I rossocrociati hanno cominciato bene, anzi benissimo la partita. Mettendoci grinta, coraggio e (anche) qualità. La spinta, tuttavia, si è spenta presto mentre l’Ucraina, all’improvviso, si è svegliata dal torpore colpendo un palo clamoroso con Malinovskyi. Il classico preludio al gol, visto che poco dopo (14’) Yarmolenko ha portato in vantaggio i suoi con una piccola, grande magia. L’azione è nata da una respinta non esattamente da manuale di Sommer. La squadra di Vladimir Petkovic, a quel punto, è andata visibilmente in difficoltà mentre gli ucraini hanno continuato a produrre gioco e occasioni. Poi, però, gli elvetici sono come risorti. Trovando le energie per installarsi nuovamente nella metà campo avversaria. Prezioso, in questo senso, il lavoro di Granit Xhaka, il capitano. Non a caso, all’origine dell’1-1 di Seferovic (che sassata la sua, al 41’) c’era proprio Granit, il cervello della squadra.

Nella ripresa, sfruttando la freschezza e le doti balistiche del neoentrato Steffen, la Svizzera è partita ancora una volta a mille. Sfiorando il 2-1 con Vargas, il cui colpo di testa (su centro proprio di Steffen) è finito sul palo. Un tentativo più goffo che sfortunato, verrebbe da dire. Andriy Shevchenko, sempre più arrabbiato, ha cominciato ad inveire ai suoi e, rivolgendosi ai suoi assistenti, a commentare in italiano le malefatte ucraine. “Non si può” ha spiegato ad un certo punto al suo vice Mauro Tassotti. Ma siccome il calcio è strano, stranissimo, nel miglior momento elvetico è arrivato (68’) il 2-1 ucraino con un gioiellino di Zinchenko. Ahia. Nella circostanza, Mbabu non è stato certo esemplare nel fronteggiare l’avversario. La rete, è lapalissiano, ha fatto male alla Svizzera. E i successivi cambi di Petkovic non hanno sortito l’effetto sperato. L’Ucraina, invece, ha insistito sulle ripartenze. Il commissario tecnico rossocrociato ha chiesto ai suoi di continuare a giocare, fino alla fine e all’ultima possibilità.

IL TABELLINO

Ucraina-Svizzera 2-1 (1-1)

Reti: 14’ Yarmolenko 1-0, 41’ Seferovic 1-1, 68’ Zinchenko 2-1.

Arbitro: Andreas Ekberg (SWE).

Ucraina: Pyatov; Tymchyk, Kryvtsov, Matviyenko, Mykhaylichenko; Stepanenko, Malinovskyi; Yarmolenko, Zinchenko, Konoplyanka (54’ Yaremchuk); Junior Moraes.

Svizzera: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Sow (82’ Aebischer), Xhaka, Zuber (46’ Steffen); Embolo, Vargas (73’ Ajeti); Seferovic.

Ammoniti: 59’ Elvedi, 83’ Steffen, 86’ Tymchyk.

Note: partita giocatasi a porte chiuse.

©CdT.ch - Riproduzione riservata