Due calcolini veloci prima di celebrare. Ancora all’oscuro del risultato di Colombia-USA, constatiamo che nella peggiore delle ipotesi potremo finire terzi di gruppo, ma con una differenza-reti e soprattutto un numero di gol segnati che dovrebbe in ogni caso farci entrare fra le quattro «ripescate». Pessimismo? No, prudenza, perché la voglia sarebbe quella di spaccare il mondo con l’ottimi­smo, di dire che questa è la Svizzera, signori. Una Svizzera da rispettare, da amare e da coccolare come hanno fatto i suoi sostenitori vincendo per primi sulle tribune del Silverdome la partita del tifo. Nella distribuzione di meriti e demeriti ci sarà forse qualche tentazione di rivincita. Hodgson potrà dire di aver avuto ragione lui, i suoi critici constateranno che il ritorno in squadra di Knup e del modulo a due punte ha riproposto la «vera» Svizzera. Tregua. Meriti soprattutto alla squadra che ha saputo superare i momenti difficili della vigilia, che ha dimostrato qual è il vero segreto dei suoi risultati: ovvero la completa maturazione, la consapevolezza dei propri mezzi, l’autorità sul campo. Perché è lì che tutto si gioca e si decide. Il momento della verità è caduto verso la fine del primo tempo, quando ancora una volta – come contro gli USA – ci siamo fatti ingenuamente rimontare un gol appena segnato. Contrariamente a quella di Wynalda, la fucilata di Hagi ci ha svegliati. Abbiamo reagito, tenuto, siamo passati ancora ritrovando il bomber Knup e infilzando poi altre due volte la Romania al suo stesso gioco, ovvero quello del contropiede. La difesa perfettamente pilotata da Alain Geiger, il centrocampo dei «creativi» ma anche dei lottatori e l’attacco da «Wunderteam». Di se­greti in questa squadra non ce ne sono poi tanti. Con attenzione abbiamo coperto sulle agili puntate rumene, con continuità abbiamo isolato il mago Hagi fino a disgustarlo di una partita che come pensavamo non l’ha visto protagonista. Con precisione abbiamo rilanciato il gioco sulle fasce, superando con l’impegno corale anche qualche difficoltà fisica singola, come quelle di Sforza e Sutter.