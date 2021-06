Il bus rossocrociato è arrivato all’Olimpico. La tensione è già alle stelle. Manca poco, pochissimo al match contro l’Italia. È la partita dei sogni. La più sentita in Ticino ma anche per le vie della capitale. Sono oltre tremila gli svizzeri presenti allo stadio. Bruciano di passione e, alle 23, vorrebbero tanto continuare a festeggiare in centro. Magari tuffandosi nella fontana di Trevi. Anche loro, come prefissatosi dal ct Vladimir Petkovic, dovranno provare a frenare l’entusiasmo degli Azzurri. Sarà una partita difficilissima, al cospetto di un avversario che non perde da ventotto (28!) incontri e non subisce reti da nove. A Xhaka e compagni è però chiesta una reazione dopo l’amaro pareggio dell’esordio, a Baku con il Galles. Rispetto alla prima curva del nostro Europeo, «Vlado» non cambia comunque una virgola e si affida agli stessi uomini. Sugli esterni confermati dunque Rodriguez (a sinistra) e Mbabu (a destra), mentre davanti dovranno fare prova di maggiore cinismo Shaqiri, Embolo e Seferovic. Sul fronte italiano Roberto Mancini sostituisce solo l’infortunato Florenzi, affidandosi a Di Lorenzo sull’out di destra. La tensione, lo ribadiamo, è alle stelle.