Il sole a Ginevra, dove l’autunno ha ormai definitivamente preso il sopravvento, gioca a nascondino. Murat Yakin, nella pancia dello Stade de Gèneve, fa lo stesso. Non si sbottona, il ct rossocrociato. Non vuole fare nomi, nonostante questa sera - al cospetto dell’Irlanda del Nord - vi sia un assetto da ritoccare. Di nuovo, come già accaduto durante la finestra di settembre, a causa delle assenze. Con la sostanziale differenza, però, che dopo il «bonus» speso con il pareggio dell’andata nel match di Belfast, questa volta la nazionale elvetica non avrà più diritto all’errore.

Le premesse sono cambiate

Il 47.enne basilese, ad ogni buon conto, appare imperturbabile. E anzi, come un mesetto fa rispolvera quella che ormai è diventata la sua frase ad effetto: «Non vedo alcun problema, solo soluzioni». Sì, è fiducioso Murat Yakin. D’altronde, rispetto alla già citata prima finestra della sua gestione, il ct ha recuperato diverse pedine importanti. «Dispongo sicuramente di maggior qualità e più alternative - analizza il tecnico rossocrociato -. Inoltre nelle ultime settimane diversi giocatori hanno accumulato minuti in sfide di alto livello, ritrovando così il ritmo partita. Sarà sicuramente una finestra differente, perché - nonostante le assenze - le premesse sono cambiate».

Due nodi da sciogliere

A non essere cambiata, invece, è l’assenza di capitan Granit Xhaka. Risultato positivo al coronavirus alla vigilia dell’amichevole contro la Grecia nel mese di settembre, il 29.enne non potrà disputare nemmeno i rimanenti quattro incontri di qualificazione ai Mondiali del 2022, a causa di un infortunio al ginocchio. Questa sera al suo posto, accanto a Remo Freuler nel cuore del centrocampo rossocrociato, giocherà Denis Zakaria: «Contro la Grecia Denis aveva faticato un pochino, ma era anche a corto di ritmo perché fin lì aveva giocato poco nel suo club - rileva Yakin -. Nelle ultime settimane invece ha brillato nel Borussia Mönchengladbach, accumulando minuti, reti e fiducia. So che può essere molto dinamico, e questa sera di fronte al suo pubblico (vedi sotto, ndr.) la motivazione sarà alle stelle. Non toccherà però soltanto a lui sostituire Xhaka. Tutti dovranno dare un po’ di più per sopperire alla sua assenza».

Un concetto, questo, che Yakin ha poi ribadito anche parlando dell’attacco, e in particolar modo del rientrante Xherdan Shaqiri: «È chiaro che poter contare su di lui è importante. Xherdan ha dentro di sé quell’innato senso della posizione che gli permette di essere al posto giusto al momento giusto. Inoltre è dotato di una forte personalità, che in assenza di Granit acquista ancora più valore. Ci darà una grossa mano sul fronte offensivo, ma non sarà l’unico a doverlo fare. Disponiamo di altri giocatori che possono inventarsi la giocata giusta, in velocità, per aiutarci a ritrovare la via della rete». Di nomi però, come detto, il 47.enne basilese non ne ha voluti fare. Là davanti, per sostituire l’infortunato Haris Seferovic, il più accreditato parrebbe essere Breel Embolo, con alle sue spalle il trio composto da Zuber, Shaqiri e Steffen.

Un secondo posto da blindare

A loro quattro, in primis, sarà affidato il compito di sbloccare l’attacco rossocrociato, che a settembre era rimasto a secco contro Italia e Irlanda del Nord. «Penso che a deludere, in particolar modo, sia stato lo 0-0 di Belfast - prosegue Yakin -. Anche se a parer mio in quell’occasione, tenendo conto delle fatiche accumulate nella dispendiosa prova contro l’Italia, la prestazione non mi era dispiaciuta. Il risultato finale invece sì. Stasera dovremo dimostrare di aver appreso da quanto accaduto un mese fa. Voglio vedere più ritmo, più velocità nella manovra. Dovremo mettere sotto pressione la selezione nordirlandese, specialmente in fase offensiva. Far sentire la nostra presenza in area di rigore. Solo così potremo avere la meglio sulla squadra di Baraclough, principalmente votata al gioco difensivo».

Anche perché vincere, oltre a rimanere in corsa per la testa del girone, vorrebbe dire per gli elvetici mettere una seria ipoteca sul secondo posto, a scapito proprio della Green & White Army: «Il nostro obiettivo primario resta il primo posto, ma tra stasera e martedì potremmo avvicinarci di molto alla certezza di prendere parte quantomeno agli spareggi. In entrambi i casi ci serviranno comunque due successi» chiosa il ct rossocrociato.

Zakaria: «È sempre speciale giocare davanti ai miei cari»

I riflettori, oltre che sul rientrante Xherdan Shaqiri, sono tutti puntati su di lui: Denis Zakaria. Sì, questa sera il 24.enne sarà uno degli uomini più attesi allo Stade de Gèneve. Non soltanto perché sarà chiamato a sostituire l’infortunato Granit Xhaka, ma perché lo farà davanti al suo pubblico. Ginevrino doc, il centrocampista del Borussia Mönchengladbach non vede l’ora di tornare a calcare l’erba dell’impianto di casa: «È sempre speciale fare ritorno a Ginevra, dove tra l’altro ho anche avuto la fortuna di debuttare con la maglia rossocrociata. Sugli spalti ci saranno tanti famigliari e amici, e la loro presenza mi fa davvero tanto piacere. In generale, però, sono contento che la Nazionale torni a disputare una sfida importante in Romandia. Conosco bene il pubblico svizzero-francese, è molto caldo. Sono certo che ci darà la giusta carica».

Dopo un difficile avvio di stagione, Zakaria sta pian piano ritornando sui suoi migliori livelli. In Bundesliga Adi Hütter ha ripreso a puntare su di lui con convinzione, venendo ripagato con reti e assist pesanti. Murat Yakin, ora, intende fare lo stesso anche in Nazionale. Tanto da non convocare nemmeno Fabian Frei, che a settembre - richiamato a sorpresa - aveva permesso di sopperire all’assenza di capitan Xhaka: «La scorsa finestra mi sono aggregato al gruppo rossocrociato pur avendo fin lì trovato poco spazio nel mio club. Quella con la Grecia, di fatto, era la mia prima partita da titolare in stagione. Oggi mi sento decisamente meglio, sono in forma e voglio cogliere questa occasione. È chiaro che io e Granit abbiamo caratteristiche molto differenti, ma sento comunque di poter dare un contributo importante alla squadra. Sono altresì certo che lo stesso faranno anche i miei compagni. Siamo tutti pronti a dare il massimo per ritrovare la vittoria».

