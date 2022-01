Svizzera-Kosovo: festa del calcio o bomba a orologeria?

Il 29 marzo la Nazionale affronterà in amichevole il Kosovo. Urca. Sì, perché oltre a essere una prima storica, la sfida contro i Dardani assomiglia tanto a un azzardo. «Non ce la faccio, troppi ricordi» direbbe Giovanni Storti. L’avversario scelto dall’ASF, infatti, riporta a galla episodi delicati. Tesi, anche. Storie che nel recente passato hanno impantanato la stessa Federazione, scaraventando alcuni giocatori di spicco sul banco degli imputati. Innocenza e colpevolezza hanno finito per mischiarsi, prestando il fianco alla confusione. Al giudizio affrettato. Con il lato sportivo travolto dagli eventi e da universi - politica in primis - subdoli. In ballo, d’altronde, vi sono valori che trascendono la giocata in campo. Il risultato. Qui si parla di identità e, nello specifico, di ferite...