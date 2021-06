Per un attimo è sembrato uno scenario ipotizzabile. Surreale, ma ipotizzabile. Accedere agli ottavi di finale di Euro 2020 con due miseri punti. O alla peggio, dover attendere a Roma sino alla fine della fase a gironi per capire il potenziale di un simile bottino. I risultati maturati ieri, però, hanno svuotato di significato questi fragili calcoli. La classifica delle migliori terze - che garantirà il passaggio del turno a ben quattro squadre - di fatto condanna da subito la Svizzera. Che, dunque, oggi dovrà battere a tutti i costi la Turchia per meritarsi l’accesso alla fase a eliminazione diretta del torneo.

Al momento Xhaka e compagni occupano il terzo posto del gruppo A con un punto. Ciò che ne fa la peggior terza classificata, complice la differenza reti (-3), dietro a Portogallo (3 punti, +1), Austria (3 punti, 0), Finlandia (3 punti, 0), Spagna (2 punti, 0), Croazia (1 punto, -1). In considerazione delle partite che le avversarie dirette dovranno ancora giocare e della citata differenza reti negativa, non è insomma immaginabile aggrapparsi a un nuovo pareggio. No, alle 20 di Baku, 18 ore svizzere, la Nazionale è chiamata a centrare la posta piena. In caso contrario, domani ad attendere la selezione di Vladimir Petkovic ci sarà un volo per Zurigo.