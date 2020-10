Il ritorno del pubblico, finalmente. Dopo un’eternità. Accompagnato, purtroppo, da un altro ritorno. Il coronavirus, proprio lui. Già, a poco più di un’ora dal calcio d’inizio di Svizzera-Croazia è emersa un’altra positività in seno alla nazionale rossocrociata. Dopo Xherdan Shaqiri, è toccato a Manuel Akanji. Ma attenzione: il primo non ha contagiato il secondo, dal momento che i test effettuati sul fantasista del Liverpool hanno rivelato che la sua infezione è – diciamo così – vecchia. E così, l’amichevole del Kybunpark di San Gallo si è giocata in un clima surreale. In parte perché negli ultimi anni mai, al netto delle porte chiuse, gli elvetici avevano giocato davanti a così pochi tifosi. Ma soprattutto perché, ed è comprensibile, l’invitato a sorpresa – il virus – ha seminato un certo timore fra i padroni di casa. Della serie: e se saltassero fuori nuovi casi? E se, ancora, le partite di Nations League contro Spagna e Germania fossero a rischio? Domande cui l’Associazione svizzera di football cercherà di rispondere domani, dopo l’ennesima consultazione con le autorità sanitarie sangallesi.

La partita si è accesa poco dopo la mezz’ora, con il gol dell’1-0 firmato (da centravanti vero qual è) da Mario Gavranovic. Il ticinese, in precedenza, si era mangiato una rete a tu per tu con il portiere. Ma al secondo tentativo, complice un centro al bacio di Xhaka, non si è fatto pregare. I croati, però, non hanno mollato. Al contrario, hanno spinto alla ricerca del pari sfruttando – va detto – le incertezze di Lotomba e Cömert. Non a caso, l’1-1 di Brekalo è nato proprio da quella corsia. Mentre ad un niente dalla pausa un ulteriore pericolo avversario è stato favorito da un’altra lettura sbagliata di Cömert. Detto delle amnesie difensive, nel complesso quella all’opera nei primi quarantacinque minuti è stata una buona Svizzera. Propositiva, audace, coraggiosa anche.

Nella ripresa, largo ai cambi. La sostanza, però, non è cambiata. Ovvero, i padroni di casa hanno provato a cercare la porta. Sparendo, però, dal campo con il passare dei minuti. E infatti, puntuale, al 66’ è arrivata la doccia fredda: errore in impostazione, con tanto di palla persa in maniera sanguinosa da Freuler, ripartenza immediata e tocco in rete vincente di Pasalic. Due a uno per i balcanici e tanti saluti. E il coronavirus? Una buona notizia, a ben vedere, c’è. E riguarda Shaqiri. Positivo lunedì, è stato sottoposto sia ad un test sierologico sia ad un secondo tampone, risultato negativo. Di fatto, il fantasista aveva ancora i segni di una vecchia infezione ma non è più considerato contagioso. Il medico cantonale sangallese ha dato il nullaosta per il ritorno in gruppo mentre una sua presenza in Spagna, sabato, dipenderà esclusivamente dall’UEFA. “Siamo fiduciosi” afferma, a tal proposito, uno dei responsabili stampa Stefan Baumgartner. (Le pagelle)

IL TABELLINO

Svizzera-Croazia 1-2 (1-1)

Reti: 31’ Gavranovic 1-0, 42’ Brekalo 1-1, 66’ Pasalic 1-2.

Spettatori: 4.700.

Arbitro: Bruno Lopes Martins (POR).

Svizzera: Omlin; Cömert, Schär (75’ Benito), Omeragic; Lotomba, Fernandes (62’ Itten), Xhaka (46’ Freuler), Sow (64’ Sohm), Rodriguez (46’ Zuber); Gavranovic, Mehmedi (46’ Vargas).

Croazia: Livakovic; Uremovic (62’ Jedvaj), Vida, Caleta-Car, Melnjak; Badelj (46’ Brozovic), Kovacic (57’ Rog); Brekalo, Pasalic (75’ Modric), Bradaric; Petkovic (57’ Budimir).

Ammoniti: 18’ Kovacic, 39’ Lotomba.

Note: Svizzera senza Akanji, Shaqiri e Steffen (positivi al coronavirus).

