Admir Mehmedi, Fabian Schär, Steven Zuber e Breel Embolo. No, in comune non hanno solo la convocazione a Euro 2020. Ma il fatto di aver segnato la prima rete rossocrociata nella partita d’esordio degli ultimi grandi tornei. Di più: le quattro reti in questione sono tutte nate sugli sviluppi di un calcio d’angolo. In Brasile, ai Mondiali del 2014, appena subentrato Mehmedi aveva raddrizzato la sfida poi vinta contro l’Ecuador. Schär, da parte sua, aveva realizzato il «game winning gol» al cospetto dell’Albania, all’Europeo francese del 2016. Tre anni fa la capocciata (con spintarella) di Zuber aveva infine permesso alla Nazionale di bloccare sul pari il Brasile alla prima curva del Mondiale russo. Sabato ci ha pensato Embolo, alla prima rete su un simile palcoscenico.