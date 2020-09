Maledetti numeri. Capaci di riflettere una Svizzera pimpante, gagliarda, sul pezzo. Ma anche di fotografarne la condizione precaria. Il campo (e la bella prestazione contro la Germania ) da un lato, la classifica – quella della Nations League in corso – dall’altro. In una fase interlocutoria di una stagione a sua volta sui generis entrambi gli elementi andrebbero presi con le pinze. Con tanto di asterischi e affiancandoli una sfilza di «se» e di «però». E invece i primi 180 minuti della Nazionale post lockdown pesano, eccome. Bastano, per esempio, per suggerire tendenze, confermare belle e brutte abitudini del collettivo così come dei singoli. Diventando dei traccianti, sì. Che preconizzano altresì possibili conseguenze sul piano sportivo nel breve termine.

Quell’ipoteca sui Mondiali

Oltre a...