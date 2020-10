Una sconfitta, un’altra in questo 2020 complicatissimo per la Svizzera. A Madrid, contro una Spagna forte ma certo non intrattabile, è finita 1-0 per i padroni di casa. Alla squadra di Luis Enrique, per vincere, è bastato sfruttare un erroraccio in disimpegno di Sommer, il nostro portiere. Peccato, anche se in attacco gli elvetici hanno fatto poco, troppo poco per sperare di pareggiare o addirittura vincere. E così, il cammino in Nations League rimane incerto: l’unico obiettivo possibile, va da sé, è evitare la retrocessione. Un’impresa, ora come ora.

E dire che la partita era cominciata bene. Oddio, benino. Rossocrociati attenti, bravi a coprire e, soprattutto, veloci nelle ripartenze. Proprio da una transizione è nata la prima occasione dell’incontro: Benito, un po’ defilato, aveva calciato a botta sicura ma De Gea, con un balzo felino, è riuscito a deviare in calcio d’angolo. La Spagna, passato lo spavento, ha preso a incantare con le sue solite armi: il palleggio. Di più, al 14’ è passata in vantaggio sfruttando un erroraccio di Sommer in impostazione. Xhaka, scivolato, non è riuscito ad arrivare sul pallone e così Oyarzabal si è trovato nella comodissima posizione di bucare il portiere rossocrociato. Uno a zero e, con il passare dei minuti, la partita di fatto non ha più detto granché. Se non, appunto, che gli iberici hanno qualità nettamente superiori alle nostre. Ecco, la Svizzera al di là del valore dell’avversario ha perso troppi palloni e, quando avrebbe potuto fare male, puntualmente ha sbagliato l’ultimo passaggio. Hanno deluso in tanti, a cominciare dal citato Xhaka passando per il centrocampo. Xhaka e Freuler, in particolare, sono andati in difficoltà non appena hanno avvertito un po’ di pressing.