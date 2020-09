La festa appena cominciata è già finita. Meglio, anzi peggio: la Svizzera è ultima nel suo girone. E, di riflesso, rischia la retrocessione in B. Ma questa benedetta Nations League è solamente all’inizio, si dirà. Verissimo. Tuttavia, il calendario e la forza delle avversarie non lasciano scampo ai rossocrociati. Urge una sterzata, subito. Contro la Germania, a Basilea. Altrimenti, sarà dura. Se non impossibile. Lo scenario peggiore evocato nella pancia dello stadio, a Leopoli, potrebbe insomma diventare realtà: Xhaka e compagni a zero punti non solo dopo la citata partita del St. Jakob, domani, ma anche in ottobre al termine delle trasferte di Madrid contro la Spagna e di Colonia. Ahia. Che male.

Manca la lucidità

Petkovic, in sede di analisi, ha parlato di lucidità. «Ci è mancata» ha spiegato con la solita compostezza il nostro commissario tecnico. La Svizzera era animata dalle migliori intenzioni, questo va riconosciuto: ha pressato alto, mostrando aggressività e riuscendo a mantenere le distanze fra i reparti. Pochi, però, i pericoli creati. Questione di ultimo passaggio, volendo ricorrere ad un gergo calcistico. Tutto qui? Sì e no. Perdere dopo 290 giorni di nulla, va da sé, rientra nell’ordine delle cose. Ci può stare. Eppure, l’impressione del passo indietro è netta. Da una parte l’identità di gioco, l’omogeneità, i principi chiave e una certa adattabilità. Bene. Dall’altra, però, tanti, troppi singoli non all’altezza o in evidente declino. Ad esempio, la sedicente generazione d’oro (quella del 1992 che vinse il Mondiale U17 nel 2009) è al tramonto o, se preferite, è entrata in una fase calante. Soltanto Xhaka e, in parte, Seferovic sembrano aver mantenuto le belle promesse di allora. Gli altri, ad immagine di Rodriguez, al contrario fanno fatica. Largo al ricambio, quindi. Facile a dirsi, molto meno a farsi. È lapalissiano. Soprattutto perché di alternative credibili, ahinoi, ce ne sono poche. Lo aveva sottolineato Pierluigi Tami, il direttore delle squadre nazionali, nel suo discorso di insediamento mesi e mesi fa, quando il mondo non era in subbuglio a livello sanitario: «Bisogna lavorare affinché arrivino giocatori alla selezione maggiore». Il suo era un ragionamento ad ampio respiro, che coinvolgeva tanto i settori giovanili quanto i club. Il succo, però, è proprio questo: senza giocatori di valore, la Svizzera retrocederà nelle gerarchie mondiali. Fino a perdere il suo status e, per venire a questioni concrete, i privilegi in occasione dei sorteggi.

E i giovani?

Delle controprestazioni di Zuber e Vargas, allora, a preoccupare è quella del ventiduenne attaccante dell’Augsburg. Uno dei tanti predestinati. Che il primo passi accanto ad una partita non è una novità. All’alba dei trent’anni, Zuber è sempre stato più bello che utile. Una specie di Stocker, giusto per fare un paragone. La partitaccia di Vargas, invece, preoccupa perché è proprio dai giovani che la Svizzera dovrebbe ripartire. Un discorso analogo può essere fatto per Sow, compagno di capitan Xhaka a metà campo. Troppo timido, troppo pasticcione, poco incisivo. Se queste sono le alternative ai titolari designati – non bisogna dimenticare la lista degli infortunati, infatti – Petkovic potrebbe avere un problema non indifferente sul medio-lungo periodo. Che volto avrà la Svizzera di domani? E perché, appunto, l’impressione è quella di una selezione più debole rispetto a quella più o meno protagonista fra il 2014 e il 2019? La festa appena cominciata è già finita: ultima e già con le spalle al muro, la Nazionale è chiamata ad un exploit al St. Jakob per mantenere viva la speranza di salvarsi. E per rassicurarci circa il futuro.

