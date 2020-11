Dopo nove successi in altrettanti incontri nelle qualificazioni all’Euro, la Svizzera U21 di Lustrinelli è stata superata dalla Francia. A Caen, in una sorta di finalissima del gruppo, i rossocrociati si sono arresi per 3-1 e pertanto perdono la leadership in classifica a favore dei transalpini. Questi ultimi avevano trovato un doppio vantaggio grazie alla doppietta di Edouard (18’ e 23’). Imeri è andato a segno all’88’, ma la rete non è bastata alla Svizzera per rimanere al comando della graduatoria perché Kolo ha infilato il gol del 3-1 al 92’.