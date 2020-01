Un bilancio intermedio. E uno sguardo sul prossimo futuro. Il direttore delle squadre nazionali Pierluigi Tami ha incontrato la stampa a Muri, presso la sede dell’Associazione svizzera di football (ASF). Tanti, tantissimi i temi caldi. Affrontati con professionalità e serenità, fra un sorriso e l’altro. «Era importante, per me, chiarire il mio ruolo e parlare del mio lavoro» ha spiegato il dirigente ticinese, 58 anni. «Avevo promesso, dopo i miei primi cinque mesi in sella, di presentare le mie idee. Ho già fatto qualcosa e ne parlerò. Tratterò quattro temi».

Una visione personale

Innanzitutto, Tami ha proposto la sua visione del calcio svizzero. Uno sguardo d’insieme, a 360 gradi, con un’attenzione particolare sui rapporti fra ASF e Swiss Football League (SFL). Club e selezioni nazionali, insomma. «I club sono una parte importante nella formazione dei nostri talenti» ha spiegato Tami. «Le fondamenta del nostro sistema, poi, sono date dal calcio di base. Ogni nostro elemento della selezione maggiore ha cominciato nei club di periferia. La Svizzera è fra le prime nazionali in Europa e nel mondo. Oggi, gran parte degli elementi a disposizione di Petkovic proviene dai campionati esteri. Significa che in Super League sono stati bravi a vendere il prodotto. Questo è, forse, il passaggio più importante per il movimento. Perché porta soldi al massimo campionato. La Super però ha perso terreno, è scesa nel ranking UEFA». E ancora: «Il nostro valore sono i giocatori e il percorso ideale, per loro, ora come ora non sempre è possibile. È importante, per chi esce dalla formazione a 18 anni, disputare almeno due o tre stagioni in Super League. Noi abbiamo fortemente bisogno delle relazioni Super-Nazionale, Super-estero e estero-Nazionale. Il successo della Nazionale è il successo di tutti, idem la responsabilità. I nostri giovani devono poter trovare spazio nelle squadre più importanti». Oltre a ciò, «è necessario migliorare a livello di risultati con le nazionali giovanili. La formazione spetta ai club, ed è di primissimo livello. Per la credibilità del nostro calcio abbiamo bisogno di risultati non solo con la Nazionale A, ma anche con le varie Under».

La Nazionale come faro

«Noi dobbiamo portare entusiasmo» ha proseguito Tami parlando della rappresentativa maggiore. «Dobbiamo essere un valore per il nostro Paese ma anche un emblema del nostro calcio. E questo vale anche per le selezioni giovanili. Il calcio è lo sport numero uno in Svizzera, ma perché questo discorso rimanga valido è bene divertire la gente, trasmettere emozioni, fare appassionare, stimolare i giovani». Di più, la Svizzera di Vladimir Petkovic è una locomotiva capace di creare valore. «Partecipare a Europei e Mondiali è un’esigenza, senza difficilmente potremmo sostenere i vari progetti del calcio elvetico. Oggi la Nazionale sostiene i partenariati a livello di formazione, per dire».

«I miei primi cinque mesi»

«Alcuni interventi, Tami, li ha già fatti sebbene avesse detto di voler guardare e imparare nei suoi primi mesi in sella. «Il primo cambiamento è stato a livello di staff, con un nuovo responsabile stampa. È stata rafforzata anche la nostra presenza sui social media. Mi sono chinato anche sui rapporti con i media». Quindi, il concetto di talent management. Ovvero, le visite e gli incontri che Tami ha organizzato con i vari calciatori rossocrociati. «Voglio intensificare questo progetto, magari introducendo una figura permanente che possa assicurare i contatti con i nostri giocatori».

Il riconoscimento alla carriera

«Quest’ultimo tema mi sta molto a cuore» ha detto Tami. «La Svizzera con la selezione maggiore non ha mai vinto un Mondiale o un Europeo, ma ha una sua storia e culturalmente questo ha un valore. Abbiamo ad esempio vinto la Coppa del mondo Under 17. E io, quando entro in Federazione, voglio vedere la foto di quel trionfo e il trofeo. È la nostra storia. Abbiamo avuto grandi giocatori e grandi allenatori. Non dobbiamo dimenticare il nostro vissuto, anzi: dobbiamo identificarci con la nostra storia. Recentemente, ho deciso di premiare Gelson Fernandes per i servizi resi».

Gli obiettivi a corto termine

Quanto al futuro, «un altro risultato oltre alla qualificazione ad Euro 2020 è stato il ringiovanimento della squadra» le parole di Tami. «La nostra selezione maggiore andrà sempre alimentata, ma già adesso può permetterci di ambire a traguardi importanti. Mi ero anche ripromesso di fare chiarezza attorno al ruolo del commissario tecnico e dello staff. L’obiettivo era e rimane dire al più presto, entro la fine di febbraio, chi guiderà la Svizzera dopo gli Europei». Entro il torneo continentale, poi, verrà creato un database digitale contenente dati e caratteristiche dei calciatori. «Questo perché la tecnologia è sempre più importante e non possiamo permetterci di rimanere indietro». E l’identificazione con il Paese? «Non dipende dall’inno e dal fatto che uno lo canti o no. I nostri giocatori, ad ogni partita, dimostrano quanto tengono alla maglia. Identificazione, rispetto, solidarietà e gioia».

Basta viaggi con i tifosi

Finora, la Svizzera era conosciuta per una certa vicinanza fra squadra e tifosi. Al punto che i voli per le trasferte sono sempre stati aperti ai cosiddetti fan. «La mia intenzione, in futuro, è che la Nazionale viaggerà da sola in aereo» ha concluso Tami. «Come tutte le altre nazionali, fra l’altro. Ma non significa che vogliamo allontanarci dai nostri tifosi o dai giornalisti, anzi. Il discorso è che dobbiamo organizzarci meglio con il trasporto del materiale e raccorciare le nostre finestre di spostamento. Avremo sempre dei momenti di vicinanza con i nostri fan e manterremo i media point con la stampa».

In futuro, ha ribadito Tami, bisognerà monitorare meglio la qualità dei terreni da gioco (si veda il caso di Ginevra) e – finalmente – creare un centro sportivo nazionale che permetta alle varie nazionali elvetiche di allenarsi in condizioni ottimali.

