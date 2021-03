Il calcio svizzero è in salute? Sì, no, forse. La situazione attuale assomiglia tanto a un ossimoro. O alla primavera di Sofia, che ha accolto la Nazionale in lockdown e con la neve ai bordi delle strade. Da un lato le selezioni rossocrociate, mai come oggi credibili e capaci di flirtare con le maggiori competizioni senza timore d’arrossire. Dall’altro lo stato cagionevole dei club, a cui la medicina Young Boys non ha impedito un’altra, pericolosa ricaduta sul piano del ranking UEFA. In mezzo la politica dell’ASF, chiamata a valorizzare i prodotti degli stessi club, ma anche a fornire loro gli strumenti per recuperare il terreno perso. Sia sul piano sportivo, sia su quello economico. Non a caso alla Casa del calcio di Muri il concetto che va per la maggiore, in questi mesi, è «piano di carriera»....