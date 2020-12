Tami: «L’Euro? Prima gli ottavi, poi si vedrà»

Doveva essere l’anno degli Europei itineranti. L’anno, perché no, che ci avrebbe infine regalato un traguardo di prestigio. Sì, i tanti agognati quarti di finale in un grande torneo. E invece no: la pandemia ha scombussolato tutto e tutti. Sport e calcio compresi. A risentirne, va da sé, è stato il calendario internazionale. Addio Euro e niente partite sino a settembre. Il 2020 della Svizzera ha così fatto rima con Nations League e stadi vuoti. «Tutto il calcio e quindi anche le nostre selezioni hanno dovuto adeguarsi e reinventarsi a fronte di situazioni che cambiavano settimanalmente» ha sottolineato Pierluigi Tami. Il direttore delle squadre nazionali, sfruttando l’oramai consolidata piattaforma Zoom, ha stilato il suo bilancio annuale. Concentrandosi, attraverso la sua relazione, sull’autunno giocato, nonostante tutto: «Siamo stati impegnati con squadre di primo piano. Spagna, Germania e Ucraina in Nations League, oltre a Croazia e Belgio in amichevole. L’obiettivo principale era chiaramente mantenere il posto nel gruppo A. Ci siamo riusciti, purtroppo senza la possibilità di confermare questo traguardo sul campo». Chiaro il riferimento al pasticciaccio capitato all’ultima giornata, con l’Ucraina - che si è rivolta al TAS - messa dapprima in quarantena dal medico cantonale lucernese e poi punita dall’UEFA con la sconfitta a tavolino. «I due pareggi contro Germania e Spagna - ha comunque rilevato Tami - avevano mostrato un miglioramento tecnico della squadra e di un gruppo che si è ulteriormente ringiovanito. Questi segnali positivi dovranno essere confermati e utili per i prossimi importanti impegni del prossimo intenso anno sportivo».

«Migliorare ancora è il passo più difficile»

Non tutto ad ogni modo è funzionato. Per dire: nel 2020 non è arrivata nemmeno una vittoria. Non sul campo, quantomeno. Il direttore delle squadre nazionali non ha schivato il tema: «Quello che abbiamo notato anche in questo particolare anno è un ulteriore aumento delle aspettative del pubblico nei confronti della Nazionale. I due pareggi contro Germania e Spagna non sono stati visti positivamente da tutti, e la sconfitta in Spagna ha suscitato critiche forti e feroci in alcuni ambienti. Naturalmente, possiamo anche accogliere queste maggiori aspettative come un complimento, in quanto le persone hanno molta fiducia nella nostra squadra nazionale. Ma noi, in Svizzera, dobbiamo sempre essere e rimanere realistici. Per vincere contro queste nazioni europee di punta, dobbiamo essere in grado di fornire il 120 per cento delle nostre prestazioni». Tradotto: «Per vincere dobbiamo migliorare ancora una volta. Ed è quest'ultimo passo che è il più difficile».

«Ai Mondiali direttamente o grazie ai play-off»

Anche perché il 2021 sarà carico di pressione. Un anno che, con il recupero dell’Europeo (si spera) e le qualificazioni ai Mondiali del 2022, rappresenta un autentico esame di maturità per la squadra allenata da Vladimir Petkovic. Al proposito Tami ha soppesato ambizioni e obiettivo: «Nonostante un gruppo difficile, vogliamo qualificarci per la Coppa del Mondo in Qatar: direttamente o attraverso i play-off. L’Euro? Il primo obiettivo è quello di superare la fase a gironi. Dopo di che, andremo passo dopo passo, intenzionati ad andare il più lontano possibile». Prima però bisognerà capire se il torneo potrà comunque svolgersi nelle dodici sedi prescelte. «Siamo preoccupati, non lo nego» ha ammesso Tami: «L’UEFA farà chiarezza a inizio marzo, un po’ tardi visti i potenziali risvolti organizzativi». Già, perché qualora dovesse essere mantenuto il piano A, con il campo base della Svizzera a Roma, serviranno degli accorgimenti. «Il centro di Trigoria verrà rinnovato e dunque potremmo essere chiamati a rivedere i nostri programmi».

Anno difficile per le selezioni giovanili

In conclusione Tami ha posto l’accento sulle fondamenta della Nazionale A. Da un lato commentando l’annata eccezionale vissuta dalla Under 21 di Mauro Lustrinelli, dall’altro rilevando invece le difficoltà incontrate dalle altre selezioni giovanili. «A raggiunto l’Europeo di categoria con la U21 è un risultato estremamente importante per il calcio elvetico. Dà credibilità e valore al lavoro e agli investimenti nella formazione dei giovani nei nostri club e nei partenariati». La fase a gironi del torneo, lo ricordiamo, è in agenda a fine marzo in Slovenia, nel difficile gruppo con Portogallo, Inghilterra e Croazia. «Purtroppo la pandemia ha colpito duramente il programma delle nostre nazionali giovanili» ha quindi ripreso Tami. «Sono stati annullati i tornei d’élite della Under 19 e della Under 17, oltre a quasi tutte le partite amichevoli internazionali. Ci auguriamo che per tutte queste squadre si possa ritrovare al più presto una programmazione normale e permettere di fare quelle esperienze che sono un tassello importante nella crescita individuale dei nostri migliori talenti e di tutto il nostro movimento calcistico».

