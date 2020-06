Roma, la vigilia di Svizzera-Italia. La partita delle partite. Se il coronavirus non avesse rovinato la festa, la Nazionale starebbe preparando l’attesissima seconda sfida del proprio Europeo. Il pallone, nel continente, ha invece appena ripreso a rotolare. Ne parliamo con il direttore delle squadre nazionali Pierluigi Tami.

Domenica era presente alla Pontaise per la ripartenza ufficiale del calcio svizzero. Con quali sentimenti ha vissuto questo evento?

«Non nascondo che è stato strano. Riabbracciare una parvenza di normalità, purtroppo con lo stadio vuoto, e tornare a osservare i giocatori in azione sul campo fa un certo effetto. In ogni caso è tanta la soddisfazione per il passo compiuto dal nostro calcio. Un passo a mio modo di vedere corretto e che andava fatto. È vero, non siamo ancora...