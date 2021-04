La faccia di mister Jacobacci e capitan Sabbatini, al termine dell’incontro, è tutta un programma. Un mix di delusione e incredulità, nel dover commentare una partita che il Lugano avrebbe meritato di vincere - soprattutto nel primo tempo - e che invece, tra sfortuna e imperizia, si è lasciato sfuggire di mano. Per giunta incassando un’altra rimonta da parte del Lucerna - ormai diventato specialista tra le mura di Cornaredo -, che ha scritto la parola fine sul cammino in Coppa Svizzera della compagine bianconera.

Tanti episodi sfortunati

Un’eliminazione che ha il sapore della beffa, contraddistinta da una serie di episodi sfortunati da fare invidia al miglior sceneggiatore. Dalle due reti lucernesi favorite dal forte vento - traiettoria completamente alterata sul tiro-cross di Schürpf valso l’1-1, rinvio di Müller “allungato” di diversi metri sul 2-1 - al rigore sbagliato da Maric all’ultimo respiro. Senza dimenticare l’infortunio di Bottani (uscito dopo il primo tempo) e il palo centrato da Ardaiz al 106’, quando la sfida era ancora in parità: «Siamo stati davvero sfortunati - conviene capitan Sabbatini -. Tantissimi episodi ci hanno sfavorito. Credo che questo aumenti i rimpianti, perché siamo consci che avremmo meritato di vincere. Alla fine, però, la dea bendata ci ha voltato le spalle, togliendoci ciò che ci aveva concesso contro il Losanna».

Occasioni sprecate

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il tecnico Maurizio Jacobacci, che oltre a citare la sfortuna recita anche un po’ di mea culpa: «È innegabile che non siamo stati favoriti dalla sorte, però anche il Lucerna - nel primo tempo - ha colpito una traversa, dunque non è toccato soltanto a noi. La verità è che questa partita avremmo dovuto chiuderla prima. Mi riferisco in particolare al primo tempo, dove abbiamo sprecato diverse occasioni. Chance importantissime capitate sui piedi di Sabbatini, Abubakar, Maric e Bottani, che non hanno però portato al raddoppio. Alla fine questa imperizia sotto porta l’abbiamo pagata a caro prezzo».

Müller è stato decisivo

Se in casa bianconera prevale l’amarezza, il Lucerna può dal canto suo ringraziare il proprio portiere Marius Müller. Il 27.enne, prelevato dal RB Lipsia nell’estate del 2019, è stato l’assoluto protagonista della sfida valida per i quarti di finale. L’estremo difensore tedesco ha infatti compiuto diversi interventi decisivi - l’ultimo al 121’, quando ha parato il già citato rigore calciato da Maric -, fornendo anche l’assist a Ibrahima Ndiaye in occasione del secondo gol lucernese, che ha deciso il confronto: «C’è poco da dire - prosegue Sabbatini nella sua analisi -. Müller ha tenuto in partita il Lucerna e alla fine i suoi compagni ne hanno approfittato. Non posso che fargli i miei complimenti, anche per il lungo rinvio che ha lanciato in gol Ndiaye».

Jacobacci dal canto suo prende spunto dal rigore sbagliato per fare una precisazione: «È vero, Maric non è riuscito a segnare e purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di giocarcela fino alla fine, ai calci di rigore. Però la squadra ha reagito ed è arrivata fin lì, dimostrando di essere viva e di crederci. Se c’era qualcuno che meritava di vincere, eravamo noi».

Domenica un’altra battaglia

Sfumata la chance di sollevare la Coppa Svizzera, l’attenzione andrà ora rivolta nuovamente al campionato. Domenica contro lo Young Boys, ci saranno in palio tre punti importantissimi. Sia per i gialloneri - che potrebbero festeggiare il titolo -, che per i sottocenerini: «Al Wankdorf dovremo mettere in campo tutta la rabbia derivante da questa sconfitta. Non credo che dovrò parlare troppo con la squadra per metabolizzare il k.o., i ragazzi sanno di essersela giocata a viso aperto, proponendo un buon calcio. La delusione che avvertiamo è legata al risultato, e non alla prestazione. Non c’è insomma disperazione» chiosa Jacobacci.

©CdT.ch - Riproduzione riservata