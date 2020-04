L’Associazione svizzera di football (ASF) compie 125 anni. Auguri. Già, peccato che la festa sia stata cancellata. Colpa, manco a dirlo, del coronavirus. Eppure, a Muri i motivi per sorridere non mancano. Al netto di un’emergenza sanitaria che ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere. Costringendoci in casa. E privandoci dello sport. Sul sito ufficiale della Federazione, football.ch, il presidente Dominique Blanc ha concesso un’intervista che ha toccato svariati temi.

Presidente, l’intero mondo sta combattendo il coronavirus. La vita sociale ed economica è quasi inesistente al momento e (quasi) da nessuna parte si sta giocando a calcio. Probabilmente il 125.mo anniversario dell’Associazione svizzera di football se lo immaginava diversamente.

«Chiaro. Chi avrebbe immaginato uno scenario del genere qualche settimana fa? È come se stessimo vedendo un film horror, ma purtroppo è la realtà. Le attività che si sarebbero tenute in occasione del nostro anniversario, nel frattempo cancellate o rinviate, sono poco importanti nell’attuale contesto considerando gli immensi problemi che sta affrontando la società. La prima priorità è la salute della popolazione, nient’altro. L’Associazione svizzera di football l’ha dimostrato fin dalla prima decisione del Consiglio federale. Tutto il resto può aspettare».

Quali sono dunque i progetti dell’ASF per il 125.mo anniversario in questo periodo speciale? E lei cosa farà oggi, 7 aprile 2020?

«In collaborazione con la Posta Svizzera e l’agenzia di comunicazione by the way, l’ASF ha creato un francobollo che è già in circolazione. Il 7 aprile si sarebbe dovuto tenere a Berna il gran galà con la presentazione di un filmato di 45 minuti sulla storia dell’Associazione. Questo evento è stato rinviato al 10 dicembre. Inoltre, l’amichevole di Basilea contro la Germania del 31 maggio, alla quale erano stati invitati tutti i club svizzeri, è stata rinviata alla prossima estate. Al momento non abbiamo voglia di festeggiare. Invito tutte le persone che sono in qualche modo legate al calcio a rivolgere un pensiero a coloro che sono colpiti dalla pandemia. Personalmente sono alla fine della mia quarantena e spero di condividere questa giornata con i miei parenti più stretti. Naturalmente non in più di cinque».

Il 7 aprile di 125 anni fa, undici membri di club svizzeri fondarono l’Associazione svizzera di football presso il ristorante della stazione ferroviaria di Olten. Quanto è grato a queste persone e cosa hanno fatto per la Svizzera?

«Questi pionieri meritano pieno riconoscimento e rispetto. Nonostante le enormi difficoltà nell’organizzazione delle competizioni, basta ad esempio pensare alla complessità dei viaggi di quei tempi, sono riusciti a farlo in modo brillante. L’ASF si è rapidamente attivata anche a livello internazionale. È stata uno dei membri fondatori dell’UEFA e della FIFA. Il suo ruolo nel mondo del calcio era ed è tuttora importante. Non è un caso che la FIFA e l’UEFA abbiano le loro sedi rispettivamente a Zurigo e a Nyon. Ancora oggi beneficiamo della lungimiranza e del coraggio dei nostri fondatori. Dovremmo continuare ad ispirarci a loro».

L'impulso, decisivo, degli studenti inglesi

Sembra ieri. Sono passati 125 anni. Il 7 aprile del 1895, presso il ristorante della stazione ferroviaria di Olten, nacque l’Associazione svizzera di football (ASF). Il calcio, allora, non aveva ancora raggiunto la popolarità dell’epoca moderna. Perciò, gli undici club fondatori della Federazione furono dei veri e propri pionieri. Parliamo di Losanna Football and Cricket Club, FC La Villa Ouchy, FC Neuchâtel Rovers, FC Yverdon, FC Excelsior Zurigo, FC San Gallo, Grasshopper Club Zurigo, FC Basilea, Anglo-American Club Zurigo, FC Châtelaine Ginevra e Villa Longchamp Losanna.

L’influenza anglosassone, basta scorrere i nomi, allora era fortissima. Non a caso, il calcio nel nostro Paese si sviluppo fra Losanna e Ginevra nel decennio dal 1860 al 1870. A quell’epoca, alunni e insegnanti formarono diverse squadre ma parlare di calcio era – forse – esagerato. Era infatti ancora forte il legame con il rugby. Ad ogni modo, documenti attestano che si giocava negli istituti Château de Lancy (1855 e 1869) e La Châtelaine (1869). Inglesi erano anche i fondatori del Losanna Football and Cricket Club, secondo alcune fonti istituito nel 1860 mentre per altri diventò realtà soltanto nel 1880. Tutte e tre le squadre menzionate presero parte alla prima edizione del campionato nazionale, nella stagione 1897-98: dieci, in totale, le partecipanti. Proprio come la Super League di oggi, sebbene la formula fosse tremendamente differente. Nella Svizzera tedesca e in Ticino il calcio arrivò più tardi, ma attenzione: il club più anziano del Paese (ancora in attività) è il San Gallo, fondato nel 1879. A ruota il Grasshopper (1886). Anche in questa regione della Svizzera l’influsso degli studenti inglesi fu, come in Romandia, decisivo.

