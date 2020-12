«Il 2020 è stato bellissimo». Maurizio Jacobacci, ovviamente, fa riferimento ai risultati sportivi ottenuti con il suo Lugano. Sopra le attese, sì, per quanto obiettivamente perseguibili con una simile rosa a disposizione. «Abbiamo creato un ambiente sereno, che ci ha aiutati in allenamento e durante le partite» sottolinea il tecnico, per poi tuttavia aggiungere: «Ora serve compiere il passo successivo. E cioè dare continuità al lavoro e al rendimento in campo. Anche nel 2021».

Aspirazioni legittime e pienamente condivisibili. Per inseguirle con il giusto slancio, il piede d’appoggio dei bianconeri non dovrà però scivolare mercoledì sera. A Cornaredo arriva il Losanna di Giorgio Contini, reduce da due vittorie tonificanti ed esame di maturità di fine anno.

«Nessun pensiero negativo»

Eppure un pareggio o peggio ancora una sconfitta rischierebbero di assomigliare a una macchia fastidiosa. Di quelle che non vanno via, proprio sulla camicia bianca scelta con cura per il cenone di Natale ma compromessa dopo pochi bocconi. «Pressione psicologica? No, non voglio pensare negativo» rassicura «Jaco» a poche ore dalla sfida. «Sono fiducioso e allo stesso tempo consapevole di cosa farà la differenza contro i vodesi: il carattere. Ecco perché, al di là dell’impostazione tattica e della qualità del gioco, ciascuno dei miei uomini dovrà dare l’anima. Gare come queste si vincono tirando fuori tutto ciò che si ha in corpo».

Guerrero dirottato a destra?

Analizzando dunque le risorse dello spogliatoio, il Lugano può guardare alla gara senza timore di arrossire. Da un lato - complice il punto strappato con personalità a Berna - il morale è alto. Dall’altro la profondità del collettivo garantisce impulsi a getto continuo. Bene. Ma come la mettiamo con la pesante assenza di Numa Lavanchy, visto e considerato che un altro esterno destro di ruolo, nel Lugano, non c’è? «Cercheremo la migliore soluzione» taglia corto Jacobacci, evitando di giocare a carte scoperte. Come Pollicino, il mister lascia comunque cadere alcune briciole. «Sarebbe un peccato privarsi di Facchinetti e delle sue capacità di crossare dalla sinistra». Ergo, sul fronte opposto potrebbe essere dirottato Guerrero. A meno che il marchio di fabbrica dell’allenatore - il consolidato 3-5-2 - si trasformi in un 4-4-2 o 4-3-3, con Kecskés riciclato in qualità di terzino destro. Ma è poco probabile.

«In ogni caso - sottolinea l’ex allenatore Bellinzona - dovremo fare grande attenzione sulle corsie laterali, dove il Losanna possiede uomini e qualità importanti. Penso a Flo, così come a Guessand sul fronte offensivo».

Il fattore Bottani

E a proposito d’attacco. Gerndt è pronto a ritrovare una maglia da titolare a fianco di Bottani, grande protagonista sabato sera contro l’YB. «Chi si è lamentato della sua sostituzione a venti minuti dalla fine dovrebbe sapere che Mattia è un giocatore che va preservato» rileva «Jaco». «Ascolto i miei collaboratori, prof in primis, e sono cosciente che per lui due partite di fila da 90’ rappresentano un rischio». Lovric, prosegue il tecnico dei bianconeri, «è invece stato cambiato alla luce di alcuni problemi fisici. La sua presenza contro il Losanna è incerta». L’ambiente, a Cornaredo, resta però sereno. «Sì vogliamo chiudere il 2020 in bellezza» promette l’allenatore.

