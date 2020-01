«Con il presente comunicato intendo informarvi direttamente di quanto potrete apprendere attraverso i mezzi di comunicazione nei prossimi giorni» si legge nella nota. «Come avrete appreso tramite i mezzi stampa, alla fine del 2019, il Comitato del Team Ticino (TT) ha ratificato la continuazione del progetto nel suo stato attuale. Questa situazione ci impone una revisione del progetto all’interno del Settore Giovanile del Football Club Lugano. In questo senso, in qualità di Presidente dell’Associazione che gestisce il Settore Giovanile, intendo portare avanti il progetto nel suo stato attuale fino alla fine della corrente stagione, ossia 2019/2020. A partire dalla stagione 2020/2021 sarà necessario ristrutturare il progetto in funzione degli accordi che saranno definiti con il TT e con la SA del FC Lugano. In questo senso è mia intenzione garantire la continuazione del progetto per il calcio di base e per le categorie U15, U17 e U19 con delle dovute correzioni nell’organizzazione e nella gestione. Per quanto attiene alle categorie Footeco, ossia dalla U12 alla U14, questo progetto sarà gestito dal TT con la collaborazione del nostro club. Questa ristrutturazione ha come effetto immediato le mie dimissioni dal Comitato del TT e ciò per permettere di portare avanti un progetto secondo le modalità che riterrà più opportune. Ribadiamo che il nostro Settore Giovanile intende collaborare appieno con quanto proposto per garantire il meglio ai nostri giovani calciatori e ci sembrava importante pertanto informarvi di quanto intendiamo portare avanti».