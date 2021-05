«Nervosi? Diciamo che iniziamo a sentire la partita, questo sì». Andrea Lanza ci accoglie così, sorridendo, in uno dei suoi rari momenti liberi a cavallo tra gli impegni lavorativi e quelli calcistici. Il suo Team Ticino U18, domani sera alla Tissot Arena di Bienne, ha un appuntamento con la storia. In palio c’è infatti la Coppa Svizzera di categoria, da contendere ai pari età del Servette nella finalissima della competizione nazionale. Roba da mandare su di giri chiunque. O forse no: «In realtà i più tranquilli credo che siano proprio i giocatori stessi - ci confida il tecnico 36.enne -. In questi ultimi giorni li ho visti particolarmente carichi e concentrati».

La terza sarà la volta buona?

Dopo due tentativi falliti nel 2007 e nel 2009, per il Team Ticino si tratta della terza occasione per...