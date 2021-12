A Berna, mercoledì sera, non è arrivata solo una sconfitta che mancava da tempo. Purtroppo, durante la sfida contro lo Young Boys - persa 3-1 - il Lugano ha perso anche il suo attaccante di riferimento: Zan Celar. Lo sloveno, invero, è rimasto in campo sino a pochi minuti dal termine, per poi abbandonare il campo claudicante. Gli esami delle ultime ore hanno quindi confermato un infortunio alla caviglia sinistra. Per lui si prospetta uno stop di almeno due settimane.