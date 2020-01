Il Lugano ha chiuso il ritiro di San Pedro del Pinatar (domani è previsto il rientro in Ticino) con un’altra sconfitta in amichevole. La terza in altrettante sfide organizzate su suolo spagnolo. I bianconeri sono stati battuti per 4-2 dall’Heidenheim, formazione della 2. Bundesliga tedesca. La squadra di Maurizio Jacobacci, passata subito in doppio svantaggio, era riuscita a rimediare grazie alle reti di Holender e Bottani. Ma prima della pausa è arrivato il 3-2 degli avversari, che nella ripresa hanno poi fissato il punteggio sul 4-2. Sabato, a Bodio, è in programma l’ultimo test prima della ripresa del campionato.