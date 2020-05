Non solo Lugano. Oggi, 25 maggio, anche Zurigo e Thun hanno ripreso gli allenamenti in vista di un’eventuale (ma sempre più probabile) ripartenza della Super League. «Sembrava tutto così bello e, per certi versi, normale» racconta a tal proposito Matteo Tosetti, 28 anni, esterno dei biancorossi bernesi. Il ticinese, però, frena subito: «Questa normalità, diciamo, era accompagnata anche da una sorta di malessere. Fra me e me, infatti, continuavo a dire: ma come andremo avanti? Quando potremo essere di nuovo tutti vicini, a stretto contatto? E, soprattutto, quando arriveranno le giuste direttive?».

Le incognite, sembra di capire, sono ancora troppe. E nello spogliatoio manca la serenità necessaria per affrontare un periodo del genere.

«È così. Penso agli stipendi, alla preparazione, al calendario...