Cristiano Ronaldo, attualmente a Madera con la famiglia per star vicino alla madre, che si sta riprendendo da un problema vascolare subito all’inizio del mese di marzo, ha lanciato un appello attraverso Twitter affinché tutti i suoi fan rispettino le consegne sanitarie in merito alla pandemia del coronavirus. Daniele Rugani, uno dei suoi compagni della Juventus, mercoledì era risultato positivo. Positivi, da venerdì, altri giocatori della Sampdoria: all’attaccante Manolo Gabbiadini si sono infatti aggiunti Omar Colley (difensore), Albin Ekdal (centrocampista), Antonino La Gumina (attaccante) e Morten Thorsby (centrocampista) . E ai giocatori si è pure aggiunto il medico del club, Amedeo Baldari. Il club blucerchiato ha riferito che tutti stanno bene e sono in quarantena a Genova.