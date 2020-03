Non è piaciuto a tutti. Anzi, nel Regno Unito è stato (anche) massacrato dalla critica. Troppo pomposo, troppi errori, troppe licenze poetiche. Al creatore della serie, Julian Fellowes, la mente dietro a quel gioiellino chiamato Downtown Abbey, è stato riservato un trattamento alla Roy Keane: botte, botte e ancora botte. Eppure, a noi inguaribili romantici, The English Game è piaciuto. Quantomeno, ci ha tenuto compagnia in questo triste, tristissimo momento senza calcio (Bielorussia esclusa). Ci ha tenuto compagnia e, soprattutto, ci ha emozionato. Perché ci ha catapultati in un’epoca allo stesso tempo vicina e lontana. Grazie Julian, allora. E grazie Netflix.

Un’epoca tumultuosa

La storia, per quanto romanzata e appunto ricca di imprecisioni, è basata su fatti realmente accaduti. Siamo agli albori del calcio, fra il 1879 e il 1883. Un’epoca tumultuosa, in campo e fuori. Ed è proprio questo doppio binario a guidarci dalla prima all’ultima puntata. Il calcio, oggi come allora, è l’espressione della società. Da una parte i ricchi e i nobili, quelli che si danno del gentleman da mattina a sera e vedono nel pallone un passatempo; dall’altra i proletari, la working class, forza emergente tanto sul rettangolo verde quanto nelle fabbriche. Ed è la seconda corrente a prendere possesso del gioco, a rimodellarlo, arrivando perfino a costringere la Football Association, la Federcalcio inglese, a rivedere i suoi regolamenti. E, poco dopo la conclusione della serie, ad introdurre il professionismo nel calcio.

(Ex) studenti contro operai

Fa sorridere, in un certo senso, ripercorrere quegli eventi e quelle partite. Moduli, tattica, gesti. Era tutto diverso, ancorché paragonabile al calcio moderno. E fa sorridere pensare al conservatorismo della vecchia scuola: la Federazione, all’epoca, era nelle mani di club esclusivi come l’Old Etonians. Formato, va da sé, da ex studenti del prestigiosissimo Eton College. Ai loro occhi, il fatto che lo sport da loro codificato stesse diventando sempre più popolare (se non universale) era una minaccia. Non una possibilità. Ecco perché la stessa Football Association, la FA, inizialmente si oppose ai club del nord. Erano l’espressione del proletariato, una sorta di prosecuzione delle lotte sociali. Ma erano, altresì, l’espressione del cambiamento: tattico, con l’introduzione dalla Scozia di un gioco tutto passaggi e occupazione degli spazi, ed economico. Già, il professionismo. Nella serie di Netflix, ad esempio, vengono ripercorse le parabole di Fergus Suter, per tutti Fergie, e Jimmy Love. Due scozzesi, due pionieri del football. Due professionisti ante litteram, visto che vennero pagati sia dal Darwen sia, in seguito, dal Blackburn del signor Cartwright. Quest’ultimo faceva affari grazie ad un cotonificio e, come altri, aveva cominciato a conoscere e sfruttare le potenzialità del calcio. Con l’avanzare delle puntate, il citato Cartwright assume (forse con toni macchiettistici, ma pazienza) il ruolo di presidentissimo. Entrando a suo modo nella modernità. Non è il primo a pagare (contro il regolamento) i calciatori, ma è quello che riesce a radunare i migliori del momento. È anche quello che intuisce di poter fare cassa vendendo biglietti, chiedendo alle aziende locali di fare pubblicità attorno al campo e, ancora, organizzando amichevoli. Infine, introduce pure una sorta di calciomercato quando, dopo aver scippato Suter al Darwen, offre 100 sterline al proprietario rivale quale contropartita.

Quel parallelismo con Sgarbi

Lotte di classe, dicevamo. E tensioni sociali. Nell’altra metà campo, per i ricchissimi ex studenti di Eton, giostrava la prima, vera star. Arthur Fitzgerald Kinnaird, rappresentante di una famiglia di banchieri. Diventerà un rivale-amico di Suter. Grazie al calcio non solo migliorerà la sua condizione lavorativa e il rapporto con suo padre, ma aprirà anche gli occhi sul Paese. E sulle terribili sofferenze cui è costretta la working class. Sarà lui, futuro presidente della FA, a spingere perché questo sport per gentiluomini abituati allo champagne e all’aragosta diventi veramente equo e universale. Come? Paradossalmente, aprendo al professionismo. E, in un certo senso, dando ragione a Vittorio Sgarbi che in una famosissima lite televisiva con Maurizio Mosca e Pasquale Squitieri, oltre ad una miriade di parolacce, disse: «Un calciatore produce un’emozione identica a quella di un artista e nessuno si stupisce che Picasso sia miliardario». Ergo, è giusto pagare qualcuno per dare calci ad un pallone. Soprattutto se quel qualcuno arriva dalla working class.

