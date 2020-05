La riduzione del numero di nuove infezioni in Svizzera è un segnale positivo anche per il mondo sportivo, ha asserito Koch aggiungendo poi: «Lo sport è importante. Ecco perché l’obiettivo è quello di riportare il pubblico all’interno degli stadi il più presto possibile».

La decisione non verrà però fatta se non ci saranno le condizioni. «Premettendo che ogni decisione in tal senso viene comunque presa dal Consiglio federale, immagino che se si conoscerà il numero esatto di spettatori e se si attribuiranno posti numerati sarà possibile far tornare il pubblico a questo tipo di eventi», ha spiegato Koch. «Ciò che conta è rendere possibile il contact tracing anche nei giorni dopo le manifestazioni e risalire così alle persone sedute nelle vicinanze di un possibile infetto».