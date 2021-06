La partita di domani pomeriggio tra l’AC Bellinzona e il FC Münsingen sarà la prima manifestazione a inaugurare la fase pilota prevista dal Consiglio federale per i grandi eventi. Nel piano elaborato da Berna qualche settimana fa, ricordiamo, concerti, festival e partite potranno tornare a ospitare il pubblico in maniera graduale da luglio. Per testare i piani di protezione il Consiglio federale ha previsto una fase pilota nel mese di giugno. In particolare, il Cantone potrà autorizzare fino a cinque eventi che dovranno prevedere un minimo di 300 e un massimo di 600 spettatori al chiuso e un massimo di 1.000 spettatori se svolti all’aperto. Tre gli eventi finora selezionati: un’esibizione dell’Orchestra della Svizzera italiana al LAC, l’assemblea di Swissmem a Lugano e, appunto, la partita dell’AC Bellinzona. Dopo la decisione «di principio» del Consiglio di Stato, il via libera verrà concesso solo dopo che le autorità cantonali avranno vagliato la documentazione relativa ai piani di protezione. E oggi a Bellinzona è stata una vera e propria corsa contro il tempo. Nel primo pomeriggio, infatti, il Gruppo grandi eventi non aveva ancora ricevuto un piano di protezione completo da parte della società granata. In particolare, l’AC Bellinzona non aveva ancora stabilito con precisione come controllare gli ingressi, ma anche come regolare l’accesso ai servizi igienici e alle buvette. Dopo ore di lavoro febbrile, però, è arrivata la documentazione necessaria e, di riflesso, il via libera delle autorità alla manifestazione con la presenza del pubblico.