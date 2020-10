C’erano anche loro, sabato a Cornaredo, muniti di regolare biglietto e comodamente seduti in tribuna Monte Brè. Parliamo dei tifosi del San Gallo. Impossibile, direte voi: le trasferte sono espressamente vietate dalla Swiss Football League. Possibile, aggiungiamo noi: da una parte, nell’annunciare i piani di protezione per la stagione 2020-21 la Lega si era limitata a chiudere i settori ospiti e, di conseguenza, ad escludere dall’equazione soltanto gli ultras; dall’altra, i supporter biancoverdi hanno acquistato i preziosi tagliandi via internet, senza violare o, se preferite, aggirando la misura restrittiva. Un bel pasticcio, proprio così, cui il Football Club Lugano sta cercando di porre rimedio. Già, ma come?

La geografia della passione

«Normalmente tocca ai club organizzare la biglietteria»...